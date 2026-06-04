  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен поделился ожиданиями от старта Гран-при Монако
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен поделился ожиданиями от старта Гран-при Монако

Автоспорт

Один из главных фаворитов

Ферстаппен поделился ожиданиями от старта Гран-при Монако

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Макс Ферстаппен, пилот команды "Ред-Булл", прокомментировал ожидания от старта Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:

"Это зависит от многих факторов, но я не знаю, как машина будет вести себя завтра.

В Монако всегда бывают сюрпризы, но, если честно, с моей стороны мы неплохо справляемся на низких скоростях, но здесь нужно хорошо проходить неровности и бордюры, а здесь у нас не очень хорошо получается. Посмотрим, как все будет развиваться в течение уик-энда.

Вы хотите совершенствоваться во всех областях. Вы хотите большего сцепления, большей мощности, лучшей эффективности торможения, чтобы шины работали в оптимальном диапазоне, поэтому в этом смысле вы хотите быть лучше во всем" – сказал Макс.

Боттас – об уходе из Cadillac: Иногда люди просто хотят распространять слухи

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Боттас – об уходе из Cadillac: Иногда люди просто хотят распространять слухи
yellow-arrow
ФИА оштрафовала Макларен на 400 тысяч евро
yellow-arrow
Улучшения есть, но не в том темпе. Алонсо объяснил, почему Астон Мартин до сих пор уступает лидерам
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости