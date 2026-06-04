Ферстаппен поделился ожиданиями от старта Гран-при Монако

Макс Ферстаппен, пилот команды "Ред-Булл", прокомментировал ожидания от старта Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:

"Это зависит от многих факторов, но я не знаю, как машина будет вести себя завтра.

В Монако всегда бывают сюрпризы, но, если честно, с моей стороны мы неплохо справляемся на низких скоростях, но здесь нужно хорошо проходить неровности и бордюры, а здесь у нас не очень хорошо получается. Посмотрим, как все будет развиваться в течение уик-энда.

Вы хотите совершенствоваться во всех областях. Вы хотите большего сцепления, большей мощности, лучшей эффективности торможения, чтобы шины работали в оптимальном диапазоне, поэтому в этом смысле вы хотите быть лучше во всем" – сказал Макс.