Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ферстаппен поделился ожиданиями от старта Гран-при Монако
Один из главных фаворитов
Getty Images / Global Images Ukraine
Макс Ферстаппен, пилот команды "Ред-Булл", прокомментировал ожидания от старта Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:
"Это зависит от многих факторов, но я не знаю, как машина будет вести себя завтра.
В Монако всегда бывают сюрпризы, но, если честно, с моей стороны мы неплохо справляемся на низких скоростях, но здесь нужно хорошо проходить неровности и бордюры, а здесь у нас не очень хорошо получается. Посмотрим, как все будет развиваться в течение уик-энда.
Вы хотите совершенствоваться во всех областях. Вы хотите большего сцепления, большей мощности, лучшей эффективности торможения, чтобы шины работали в оптимальном диапазоне, поэтому в этом смысле вы хотите быть лучше во всем" – сказал Макс.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Марта Костюк — Мирра Андреева. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/2 финала Ролан Гаррос
- Кто возьмет ЧМ-2026? Экономист, который трижды подряд угадал чемпиона, назвал победителя
- Черноморец нацелился на трех игроков Металлиста 1925
- Антонелли назвал главных соперников на этапе в Монако
- Девушка Кухаревича похвасталась идеальной фигурой во время тренировки
- Футболист Динамо устроил стильную фотосессию с возлюбленной в центре Киева