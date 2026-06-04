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Антонелли – о Гран-при Монако: Это будет большой вызов, постараюсь и дальше показывать лучшие результаты
Чемпионское мышление
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Кими Антонелли, пилот команды "Мерседес" поделился своими планами на Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:
"Я переживаю отличный момент, но сейчас мы полностью сосредоточены на Монако. Это будет большой вызов, и я просто постараюсь и дальше показывать лучшие результаты и ехать как можно быстрее.
Я не думаю о чемпионате или чем-то подобном. Я просто думаю о том, чтобы получать наибольшее удовольствие от вождения, стараться вовсю, совершенствоваться, поднимать планку, и посмотрим, к чему это приведет.
Я действительно хочу получить максимум удовольствия от каждых выходных. Я хочу уйти с этих выходных со словами: "Я сделал все, что мог", поэтому я так и поступлю" - сказал Кими.
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