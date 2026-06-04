Хэмилтон ответил на разговоры о статусе фаворита в Монако

Льюис Хэмилтон, пилот команды "Феррари" поделился своими планами на Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:

"Я не обращаю внимания на шум. Я просто пытаюсь извлечь уроки из каждого уик-энда и двигаться вперед. Думаю, именно на этом мы и сосредоточены в эти выходные.

В Формуле-1 нет ничего определенного. [Подиум в Канаде] не оставил нам никаких гарантий. Мы многому научились, поняли, что можем улучшить, и пытаемся извлечь из этого положительные моменты и двигаться дальше" – сказал Хэмилтон.