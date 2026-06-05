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Норрис: Моей мечтой было попасть в команду McLaren
И она сбылась
Getty Images / Global Images Ukraine
Ландо Норрис, пилот команды "Макларен" рассказал о своей длинной истории выступлений за коллектив. Его слова цитирует F1:
"Сначала моей мечтой было попасть в Формулу-1, а именно в команду McLaren.
Я никогда не думал, что стану пилотом McLaren с наибольшим количеством стартов за команду – это отличная статистика. Честно говоря, я вообще ненавижу статистику и ненавижу, когда люди ее приводят, но этой статистикой я, безусловно, горжусь.
Это не столько статистика достижений, как общая оценка, и это уже нечто, просто видеть свое имя наряду со многими великими. Я понимаю, что один чемпионский титул — это уже невероятно, но многие другие, многие из тех, кого все знают и помнят, достигли гораздо большего, и я, конечно, хочу достичь того же уровня, что и они, но то, что мое имя стоит в одном ряду с такими невероятными гонщиками прошлого, — это потрясающе.
Для меня было очень здорово сыграть небольшую роль в том, чтобы помочь McLaren пройти путь от того, где они были несколько лет назад – а это то, чего никто не хочет видеть в McLaren – до того, где мы сейчас. Мне посчастливилось быть частью этого невероятного путешествия" – сказал Норрис.
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