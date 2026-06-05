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Рассел – о борьбе за чемпионство: Все еще в моих силах

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Рассел – о борьбе за чемпионство: Все еще в моих силах

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Джордж Рассел, пилот команды "Мерседес" рассказал, что верит в свои силы в борьбе за чемпионство Формулы-1. Его слова цитирует F1:

"Все еще в моих силах. Если я буду стартовать с поул-позиции и выигрывать каждую гонку с этого момента и до конца сезона, я выиграю чемпионат. Это моя цель. Конечно, в Канаде было неприятно, но это часть гонки. Не может быть так, чтобы все время было только солнце и слава.

Когда я анализировал прошлые чемпионаты, мне кажется, не было ни одного сезона, в котором бы победителю не повезло в какой-то момент. Даже Ландо [Норис] в прошлом году сломался в Зандворте и был дисквалифицирован в Лас-Вегасе.

Бывали и другие гонщики в других сезонах – Макс Ферстаппен в 2021 году, у него лопнула шина в Азербайджане. Всегда наступает момент, когда что-то идет не так, как нужно гонщику.

В этом сезоне у меня было несколько таких возможностей. Возможно, это последний раз и все изменится, но предстоит еще много шансов, и я просто рад, что выполнил все возможные условия в Канаде. Я сделал все, что мог, и, если я продолжу в том же духе, все еще впереди" – сказал Джордж.

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