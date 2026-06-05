Гран-при Монако. Феррари доминирует в первой Практике этапа Формулы-1

Сегодня, 5 июня, в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона-2026 Гран-при Монако состоялся первый тренировочный заезд.

Победу по итогам праздновал пилот команды "Феррари" Шарль Леклер, вторая позиция у его партнера по команде Льюиса Хэмилтона, а ТОП-3 замкнул представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен.

Результаты Практики-1 Гран-при Монако:

Второй тренировочный заезд состоится сегодня, 5 июня, в 18:00 по киевскому времени.