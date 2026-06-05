Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гран-при Монако. Феррари доминирует в первой Практике этапа Формулы-1
Крепко взялись за дело
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 5 июня, в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона-2026 Гран-при Монако состоялся первый тренировочный заезд.
Победу по итогам праздновал пилот команды "Феррари" Шарль Леклер, вторая позиция у его партнера по команде Льюиса Хэмилтона, а ТОП-3 замкнул представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен.
Результаты Практики-1 Гран-при Монако:
Второй тренировочный заезд состоится сегодня, 5 июня, в 18:00 по киевскому времени.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Реал готовит трансфер за 150 млн евро - Перес сделал громкое заявление
- Новый тренер Ливерпуля, неожиданное поражение Франции, Забарный присоединился к сборной. Главные новости за 4 июня
- Защитник европейской сборной отказался от перехода в Динамо: названа причина
- Антонелли назвал главных соперников на этапе в Монако
- Девушка полузащитника Динамо очаровала сеть кадрами отдыха на Тенерифе
- "Я так рада и горжусь тобой": жена Конопли трогательно отреагировала на трансфер мужа
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
250 000
2На сайт
5 000