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Гран-при Монако. Феррари доминирует в первой Практике этапа Формулы-1

Автоспорт
Обновлено

Крепко взялись за дело

Гран-при Монако. Феррари доминирует в первой Практике этапа Формулы-1

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 5 июня, в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона-2026 Гран-при Монако состоялся первый тренировочный заезд.

Победу по итогам праздновал пилот команды "Феррари" Шарль Леклер, вторая позиция у его партнера по команде Льюиса Хэмилтона, а ТОП-3 замкнул представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен.

Результаты Практики-1 Гран-при Монако:

Гран-при Монако. Феррари доминирует в первой Практике этапа Формулы-1 - изображение 1

Второй тренировочный заезд состоится сегодня, 5 июня, в 18:00 по киевскому времени.

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