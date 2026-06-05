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Пилоты Феррари показали лучший результат в первой тренировке Гран-при Монако

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Пилоты Феррари показали лучший результат в первой тренировке Гран-при Монако

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 5 июня, состоялась первая тренировка Гран-при Монако, шестого этапа сезона Формулы-1 2026 года.

Лучшее время по её итогам показал пилот "Феррари" Шарль Леклер, вторым стал его напарник, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Третьим по итогам сессии стал четырёхкратный чемпион мира из "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Формула-1. Гран-при Монако. Первая тренировка:

  1. Шарль Леклер ("Феррари") — 1:13.978.
  2. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +0.226.
  3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.513.
  4. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +0.559.
  5. Джордж Расселл ("Мерседес") +1.005.
  6. Ландо Норрис ("Макларен") +1.313.
  7. Нико Хюлькенберг ("Ауди") +1.365.
  8. Оскар Пиастри ("Макларен") +1.587.
  9. Габриэл Бортолето ("Ауди") +1.772.
  10. Пьер Гасли ("Альпин") +1.850.
  11. Алекс Албон ("Уильямс") +2.011.
  12. Карлос Сайнс ("Уильямс") +2.063.
  13. Исак Хаджар ("Ред Булл") — +2.170.
  14. Серхио Перес ("Кадиллак") +2.192.
  15. Франко Колапинто ("Альпин") +2.221.
  16. Оливер Берман ("Хаас") +2.314.
  17. Эстебан Окон ("Хаас") +2.355.
  18. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз") +2.411.
  19. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +2.453.
  20. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +2.700.
  21. Валттери Боттас ("Кадиллак") +3.482.
  22. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +3.578.
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