Пилоты Феррари показали лучший результат в первой тренировке Гран-при Монако

Сегодня, 5 июня, состоялась первая тренировка Гран-при Монако, шестого этапа сезона Формулы-1 2026 года.

Лучшее время по её итогам показал пилот "Феррари" Шарль Леклер, вторым стал его напарник, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Третьим по итогам сессии стал четырёхкратный чемпион мира из "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Формула-1. Гран-при Монако. Первая тренировка: