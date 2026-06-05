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Эдриан Ньюи впервые за 3 месяца появился в паддоке Формулы-1

Автоспорт

Приступает к работе

Эдриан Ньюи впервые за 3 месяца появился в паддоке Формулы-1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

67-летний именитый британский конструктор и руководитель команды Формулы-1 "Астон Мартин" Эдриан Ньюи появился в паддоке "Королевских гонок" в пятницу, 5 июня, на Гран-при Монако.

Руководитель "Астон Мартин" не присутствовал на этапах Формулы-1 с открытия сезона-2026 на Гран-при Австралии, который прошёл с 6 по 8 марта. Изначально отсутствие Ньюи связывали с разногласиями по поводу новой силовой установки "Хонды", однако позже в британской прессе появились сообщения о проблемах со здоровьем у 67-летнего специалиста. По информации СМИ, Ньюи якобы даже проходил лечение в больнице.

После пяти этапов 2026 года у "Астон Мартин" последнее место в Кубке конструкторов и ни одного очка.

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Астон Мартин Эдриан Ньюи
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