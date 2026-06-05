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Хэмилтон — лучший во второй практике Гран-при Монако

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И снова Феррари

Хэмилтон — лучший во второй практике Гран-при Монако

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 5 июня, состоялась вторая тренировка шестого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Монако, лучшее время в которой показал семикратный чемпион Льюис Хэмилтон ("Феррари"). Второй результат у его напарника монегаска Шарля Леклера. Третий — четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен ("Ред Булл").

Формула-1. Гран-при Монако. Вторая практика:

  1. Льюис Хэмилтон ("Феррари") — 1:13.026.
  2. Шарль Леклер ("Феррари") +0.111.
  3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.168.
  4. Джордж Расселл ("Мерседес") +0.379.
  5. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +0.503.
  6. Исак Хаджар ("Ред Булл") +1.061.
  7. Оскар Пиастри ("Макларен") +1.062.
  8. Нико Хюлькенберг ("Ауди") +1.068.
  9. Габриэл Бортолето ("Ауди") +1.333.
  10. Оливер Берман ("Хаас") +1.430.
  11. Пьер Гасли ("Альпин") +1.471.
  12. Карлос Сайнс ("Уильямс") +1.486.
  13. Алекс Албон ("Уильямс") +1.574.
  14. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз") +1.722.
  15. Франко Колапинто ("Альпин") +1.732.
  16. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +1.759.
  17. Эстебан Окон ("Хаас") +1.819.
  18. Серхио Перес ("Кадиллак") +2.090.
  19. Ландо Норрис ("Макларен") +2.248.
  20. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +2.268.
  21. Валттери Боттас ("Кадиллак") +2.733.
  22. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +3.148.
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