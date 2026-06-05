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Хэмилтон — лучший во второй практике Гран-при Монако
И снова Феррари
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В пятницу, 5 июня, состоялась вторая тренировка шестого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Монако, лучшее время в которой показал семикратный чемпион Льюис Хэмилтон ("Феррари"). Второй результат у его напарника монегаска Шарля Леклера. Третий — четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен ("Ред Булл").
Формула-1. Гран-при Монако. Вторая практика:
- Льюис Хэмилтон ("Феррари") — 1:13.026.
- Шарль Леклер ("Феррари") +0.111.
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.168.
- Джордж Расселл ("Мерседес") +0.379.
- Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +0.503.
- Исак Хаджар ("Ред Булл") +1.061.
- Оскар Пиастри ("Макларен") +1.062.
- Нико Хюлькенберг ("Ауди") +1.068.
- Габриэл Бортолето ("Ауди") +1.333.
- Оливер Берман ("Хаас") +1.430.
- Пьер Гасли ("Альпин") +1.471.
- Карлос Сайнс ("Уильямс") +1.486.
- Алекс Албон ("Уильямс") +1.574.
- Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз") +1.722.
- Франко Колапинто ("Альпин") +1.732.
- Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +1.759.
- Эстебан Окон ("Хаас") +1.819.
- Серхио Перес ("Кадиллак") +2.090.
- Ландо Норрис ("Макларен") +2.248.
- Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +2.268.
- Валттери Боттас ("Кадиллак") +2.733.
- Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +3.148.
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