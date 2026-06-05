Хэмилтон — лучший во второй практике Гран-при Монако

В пятницу, 5 июня, состоялась вторая тренировка шестого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Монако, лучшее время в которой показал семикратный чемпион Льюис Хэмилтон ("Феррари"). Второй результат у его напарника монегаска Шарля Леклера. Третий — четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен ("Ред Булл").

Формула-1. Гран-при Монако. Вторая практика: