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Фернандо Алонсо назвал худшее поколение машин, на которых ездил в Монако

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Фернандо Алонсо назвал худшее поколение машин, на которых ездил в Монако

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Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за команду "Астон Мартин", после второй практики Гран-при Монако резко высказался по отношению к современным болидам серии.

"Это худшее поколение автомобилей, на которых я когда-либо ездил в Монако. Гибридные автомобили не должны участвовать в этих гонках. Вот так просто", — приводит слова Алонсо журналист Карлос Микель в социальной сети Х.

Во второй тренировке испанский гонщик показал 20-е время из 22 пилотов, уступив лучшему времени, принадлежащему Льюису Хэмилтону ("Феррари") 2.268. В первой практике он также оказался 20-м.

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