Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фернандо Алонсо назвал худшее поколение машин, на которых ездил в Монако
Кто бы мог подумать
gettyimages
44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за команду "Астон Мартин", после второй практики Гран-при Монако резко высказался по отношению к современным болидам серии.
"Это худшее поколение автомобилей, на которых я когда-либо ездил в Монако. Гибридные автомобили не должны участвовать в этих гонках. Вот так просто", — приводит слова Алонсо журналист Карлос Микель в социальной сети Х.
Во второй тренировке испанский гонщик показал 20-е время из 22 пилотов, уступив лучшему времени, принадлежащему Льюису Хэмилтону ("Феррари") 2.268. В первой практике он также оказался 20-м.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Суркис не был готов к этому. Карпаты перехватили вратаря у Динамо
- Как минимум два клуба будут довольны. УПЛ приняла революционное решение, — Источник
- Официально. Металлист 1925 покинул очередной игрок
- В Мерседесе разкрыли секрет успеха Хэмилтона на Гран-при Канады
- Какая красавица! Возлюбленная Мудрика покорила поклонников новым образом
- Девушка Кухаревича похвасталась идеальной фигурой во время тренировки