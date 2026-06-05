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ФИА оштрафовала Макларен на 30 тысяч евро за скотч на кнопке сцепления
10 тысяч из этой суммы будут условными
Getty Images/Global Images Ukraine
Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) оштрафовали команду Формулы-1 "Макларен" на € 30 тыс. за то, что они наклеили скотч на кнопку CDS (система выключения сцепления) на болиде Ландо Норриса во второй практике Гран-при Монако.
"Команда "Макларен" оштрафована на € 30 тыс., из которых € 10 тыс. условно на срок 12 месяцев при условии отсутствия дальнейших нарушений. Стюарды заслушали спортивного директора команды, технического директора, спортивного директора ФИА, технического делегата ФИА, инженера-электронщика ФИА и инженера ФИА по электрическим и гибридным трансмиссиям.
Команда признала, что в аэродинамических целях наклеила прозрачную ленту поверх кнопки, которую необходимо нажать для активации CDS. По мнению представителей ФИА, и команда это признала, это полностью сводило на нет основную цель системы CDS, которая предназначена для быстрой активации маршалом в защитных перчатках. Команда признала, что разорвать ленту и нажать кнопку рукой без использования инструмента было невозможно.
Стюарды постановили снизить сумму этого штрафа по сравнению со штрафом за аналогичное нарушение на предыдущем этапе, потому что то нарушение и последующий штраф должны были предупредить все команды о важности системы CDS", — говорится в решении стюардов.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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