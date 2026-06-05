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ФИА оштрафовала Макларен на 30 тысяч евро за скотч на кнопке сцепления

Автоспорт

10 тысяч из этой суммы будут условными

ФИА оштрафовала Макларен на 30 тысяч евро за скотч на кнопке сцепления

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) оштрафовали команду Формулы-1 "Макларен" на € 30 тыс. за то, что они наклеили скотч на кнопку CDS (система выключения сцепления) на болиде Ландо Норриса во второй практике Гран-при Монако.

"Команда "Макларен" оштрафована на € 30 тыс., из которых € 10 тыс. условно на срок 12 месяцев при условии отсутствия дальнейших нарушений. Стюарды заслушали спортивного директора команды, технического директора, спортивного директора ФИА, технического делегата ФИА, инженера-электронщика ФИА и инженера ФИА по электрическим и гибридным трансмиссиям.

Команда признала, что в аэродинамических целях наклеила прозрачную ленту поверх кнопки, которую необходимо нажать для активации CDS. По мнению представителей ФИА, и команда это признала, это полностью сводило на нет основную цель системы CDS, которая предназначена для быстрой активации маршалом в защитных перчатках. Команда признала, что разорвать ленту и нажать кнопку рукой без использования инструмента было невозможно.

Стюарды постановили снизить сумму этого штрафа по сравнению со штрафом за аналогичное нарушение на предыдущем этапе, потому что то нарушение и последующий штраф должны были предупредить все команды о важности системы CDS", — говорится в решении стюардов.

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