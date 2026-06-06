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Хэмилтон прокомментировал триумфальный старт Гран-при Монако

Автоспорт
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Хорошие перспективы

Хэмилтон прокомментировал триумфальный старт Гран-при Монако

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты первых двух тренировочных заездов на Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:

"В общем, день прошел положительно, и машина вела себя хорошо с первых кругов. Команда отлично поработала над изменениями, которые мы внесли между двумя сессиями, и мы смогли выполнить нашу программу без серьезных проблем. Монако всегда представляет собой совсем другую задачу из-за неровностей и близкого расположения барьеров, поэтому непросто найти правильный баланс и все собрать воедино. Есть еще куда стремиться, и сегодня вечером мы сосредоточимся на деталях, потому что здесь разница небольшая, и перед квалификацией нас ждет много работы" – сказал Льюис.

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