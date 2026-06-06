Леклер: Квалификация будет очень напряженной

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал результаты первых двух тренировочных заездов на Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:

"День был непростым, у нас была непростая работа, особенно в плане балансировки тормозов, но я люблю эту трассу, и здорово опять здесь гоняться.

Завтрашняя квалификация будет очень напряженной, поэтому я надеюсь, что мы сможем шагнуть вперед и побороться за поул-позицию" – сказал Шарль.