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Леклер: Квалификация будет очень напряженной
Все шансы на поул
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал результаты первых двух тренировочных заездов на Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:
"День был непростым, у нас была непростая работа, особенно в плане балансировки тормозов, но я люблю эту трассу, и здорово опять здесь гоняться.
Завтрашняя квалификация будет очень напряженной, поэтому я надеюсь, что мы сможем шагнуть вперед и побороться за поул-позицию" – сказал Шарль.
Напомним, что квалификация Гран-при Монако стартует сегодня, 6 июня, в 17:00 по киевскому времени.
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