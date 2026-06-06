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Леклер: Квалификация будет очень напряженной

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Обновлено

Все шансы на поул

Леклер: Квалификация будет очень напряженной

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал результаты первых двух тренировочных заездов на Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:

"День был непростым, у нас была непростая работа, особенно в плане балансировки тормозов, но я люблю эту трассу, и здорово опять здесь гоняться.

Завтрашняя квалификация будет очень напряженной, поэтому я надеюсь, что мы сможем шагнуть вперед и побороться за поул-позицию" – сказал Шарль.

Напомним, что квалификация Гран-при Монако стартует сегодня, 6 июня, в 17:00 по киевскому времени.

Хэмилтон прокомментировал триумфальный старт Гран-при Монако

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