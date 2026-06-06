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Антонелли: Это была не самая простая пятница этого сезона
Надо сделать выводы
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Кими Антонелли, пилот команды "Мерседес" оценил первые тренировочные заезды Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:
"Это была не самая простая пятница этого сезона. У меня были проблемы с машиной, особенно в среднем секторе, и это ограничивало наш темп. Мы перепробовали множество различных вариантов настроек и собрали множество полезных данных. Это поможет нам оценить, над чем нужно поработать за ночь и какие изменения внести в третью свободную практику и квалификацию.
У Ferrari, похоже, очень сильные позиции. Мы знаем, что они хорошо выступают в Монако и, безусловно, кажутся фаворитами на завтрашнюю гонку. Однако мы понимаем, что у нас есть еще время, учитывая, что мы еще не довели машину до идеального состояния, поэтому, надеюсь, мы сможем шагнуть вперед и завтра оказаться среди претендентов на победу" – сказал Кими.
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