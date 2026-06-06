Директор Феррари попал в больницу, что произошло

Директор команды "Феррари" Фредерик Вассер не будет присутствовать в субботу, 6 июня, на квалификационных заездах Гран-при Монако. Специалист попал в больницу.

"Фред Вассер не будет на трассе сегодня. После определенных медицинских исследований Фред будет оставаться под наблюдением в местном медицинском учреждении.

Дополнительная медицинская информация предоставляться не будет" – говорится в заявлении команды.