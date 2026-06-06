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Директор Феррари попал в больницу, что произошло

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Обновлено

Желаем здоровья

Директор Феррари попал в больницу, что произошло

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Директор команды "Феррари" Фредерик Вассер не будет присутствовать в субботу, 6 июня, на квалификационных заездах Гран-при Монако. Специалист попал в больницу.

"Фред Вассер не будет на трассе сегодня. После определенных медицинских исследований Фред будет оставаться под наблюдением в местном медицинском учреждении.

Дополнительная медицинская информация предоставляться не будет" – говорится в заявлении команды.

Напомним, что Вассер стал частью Феррари в начале 2023 года. 5 июня представители "Скудерии" выиграли первые тренировочные заезды Гран-при Монако.

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