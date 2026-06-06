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Норрис говорит о плохом положении на Гран-при Монако

Автоспорт
Обновлено

Им действительно очень непросто

Норрис говорит о плохом положении на Гран-при Монако

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Макларен" Ландо Норрис прокомментировал первые тренировочные заезды Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:

"Сложный день. Мы явно отстаем от темпа и нам надо наверстать потерянное время на каждом круге. Очень досадно терять время на трассе сегодня, ведь это всегда важно здесь, в Монако. Машина просто затихла, так что нам нужно выяснить, что произошло.

Мы будем усердно работать всю ночь, чтобы попытаться выжать из машины больше производительности, но, если говорить реалистично, в эти выходные будет сложно конкурировать за лидерство, учитывая наше положение по сравнению с конкурентами. Это не обязательно сюрприз, но это не то, чего мы хотим, поэтому мы будем усердно работать, чтобы понять, чего нам не хватает, и постараемся наверстать потерянное до завтрашнего дня" – сказал Ландо.

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