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Норрис говорит о плохом положении на Гран-при Монако
Им действительно очень непросто
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Макларен" Ландо Норрис прокомментировал первые тренировочные заезды Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:
"Сложный день. Мы явно отстаем от темпа и нам надо наверстать потерянное время на каждом круге. Очень досадно терять время на трассе сегодня, ведь это всегда важно здесь, в Монако. Машина просто затихла, так что нам нужно выяснить, что произошло.
Мы будем усердно работать всю ночь, чтобы попытаться выжать из машины больше производительности, но, если говорить реалистично, в эти выходные будет сложно конкурировать за лидерство, учитывая наше положение по сравнению с конкурентами. Это не обязательно сюрприз, но это не то, чего мы хотим, поэтому мы будем усердно работать, чтобы понять, чего нам не хватает, и постараемся наверстать потерянное до завтрашнего дня" – сказал Ландо.
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