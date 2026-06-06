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Драма на городской трассе: юный талант обошел чемпионов в борьбе за поул Гран-при Монако
Звезда "Мерседеса" опередила Ферстаппена и Хэмилтона
Getty Images / Global Images Ukraine
На городской трассе Монте-Карло состоялась квалификация шестого этапа Формулы-1 сезона-2026 – Гран-при Монако.
Поул завоевал лидер чемпионата Андреа Кими Антонелли ("Мерседес"). Рядом с ним на первом ряду стартовать будет Макс Ферстаппен ("Ред Булл"). Третьим стал семикратный чемпион Льюис Хэмилтон ("Феррари").
Из первого сегмента не вышли оба "Астон Мартина", "Хааса" и "Кадиллака", а в топ-10 не сумели пробиться представители "Ауди" и "Уильямса", а также Колапинто и Линдблад.
За всю квалификацию лишь Габриэль Бортолето попал в небольшую аварию, тогда как остальные гонщики были аккуратными.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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