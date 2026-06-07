Хэмилтон не доволен болидом во время квалификации Гран-при Монако

Льюис Хэмилтон, пилот команды "Феррари" прокомментировал свой результат (3 позиция) в квалификации Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:

"Поздравляю Кими – отличная работа! Получить здесь свой первый поул – это нечто особенное, и, конечно же, у нас здесь такая замечательная публика, и это прекрасный день.

Для нас это непростая задача. Думаю, на тренировках мы выглядели очень уверенно и почти ничего не меняли, но до квалификации машина почему-то стала совсем другой, поэтому нам нужно тщательно все это проанализировать.

Я выложился на полную и был максимально близко к ограждению. Какая это привилегия — быть здесь и быть одним из 22 пилотов Формулы-1, которым до сих пор удается это делать. Я наслаждаюсь каждой секундой" – сказал Хэмилтон.