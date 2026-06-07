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Рассел: Сейчас я не очень уверен в машине
Плохие дела
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Джордж Рассел, пилот команды "Мерседес", прокомментировал свой результат (6 позиция) в квалификации Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:
"Я действительно не знаю. В последних нескольких гонках мне было очень сложно просто проехать достаточное количество кругов подряд.
Помню, на первых двух гонках сезона на каждом круге, будь то тренировка или квалификация, я всегда занимал первое или второе место, а сейчас ничего не получается. У меня есть некоторые идеи, но мой стиль вождения сейчас просто не работает с машиной, поэтому нам нужно разобраться в этом.
Сейчас я не очень уверен в машине. У меня есть предположения, почему так происходит, но я пока не знаю. Не знаю.
Мы проделали хорошую работу, чтобы понять некоторые аспекты моего стиля вождения, который я произвел за все годы в Mercedes, и я думаю, что эта машина не раскрывает мой потенциал в полной мере.
Поэтому мне нужно к этому приспособиться или внести некоторые изменения в свою технику вождения, чтобы научиться водить более естественно. Сейчас я в какой-то степени удивлен" – сказал Рассел.
Напомним, что гонка Гран-при Монако состоится 7 июня. Начало – в 16:00 по киевскому времени.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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