Рассел: Сейчас я не очень уверен в машине

Джордж Рассел, пилот команды "Мерседес", прокомментировал свой результат (6 позиция) в квалификации Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:

"Я действительно не знаю. В последних нескольких гонках мне было очень сложно просто проехать достаточное количество кругов подряд.

Помню, на первых двух гонках сезона на каждом круге, будь то тренировка или квалификация, я всегда занимал первое или второе место, а сейчас ничего не получается. У меня есть некоторые идеи, но мой стиль вождения сейчас просто не работает с машиной, поэтому нам нужно разобраться в этом.

Сейчас я не очень уверен в машине. У меня есть предположения, почему так происходит, но я пока не знаю. Не знаю.

Мы проделали хорошую работу, чтобы понять некоторые аспекты моего стиля вождения, который я произвел за все годы в Mercedes, и я думаю, что эта машина не раскрывает мой потенциал в полной мере.

Поэтому мне нужно к этому приспособиться или внести некоторые изменения в свою технику вождения, чтобы научиться водить более естественно. Сейчас я в какой-то степени удивлен" – сказал Рассел.