Ферстаппен: Я очень доволен своим выступлением в квалификации

Макс Ферстаппен, пилот команды "Ред-Булл", прокомментировал свой результат (2 позиция) в квалификации Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:

"Я очень доволен своим выступлением. Если бы мне вчера сказали, что мы окажемся на первом ряду, я бы точно согласился! Это стало неожиданностью, потому что сегодня утром, кажется, у нас были некоторые проблемы с машиной, так что попадание на первый ряд – это, я думаю, очень положительный момент. Машины стали немного напряженнее, чем последние несколько лет. Когда включается мощность, а также управляемость и переключение передач, немного по-другому. Когда у тебя чистый круг и ты можешь ехать на грани возможностей, это здорово и очень приятно. Это важнейшая сессия уикенда, и я рад, что мы там, где находимся. Я очень доволен тем, как прошли все круги, несмотря на то, что приходится иметь дело с трафиком и стенами. Завтра очень важно правильно стартовать, это может быть немного сложно, а за мной две машины, которые стартуют достаточно хорошо, посмотрим. Многое может случиться, так что все еще может измениться" – сказал Макс.