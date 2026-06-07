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Леклер: Для меня это были сложные выходные, начиная с первой сессии

Автоспорт
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Но шансы на гонку неплохие

Леклер: Для меня это были сложные выходные, начиная с первой сессии

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Шарль Леклер, пилот команды "Феррари", прокомментировал свой результат (4 позиция) в квалификации Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:

"Для меня это были сложные выходные начиная с первой сессии. Я изо всех сил пытался ощутить машину и столкнулся с некоторыми проблемами, которые, я уверен, мы скоро найдем решение. Но на такой трассе, если ты выходишь на квалификацию без уверенности, это может обойтись дорого. Сегодня это было сочетание разных факторов, и, к сожалению, я не смог завершить свой последний быстрый круг в Q3, а это значит, что завтра я стартую со второго ряда. Тем не менее, я выложусь по полной" – сказал Шарль.

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