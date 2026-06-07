Норрис: Мы знаем, чего нам не хватает, и лучше понять это сейчас, чем позже в сезоне

Ландо Норрис, пилот команды "Макларен", прокомментировал свой результат (8 позиция) в квалификации Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:

"Весь уикэнд мы были в невыгодном положении, и квалификация это показала. Мои круги были хорошими до последнего, где я немного переборщил, пытаясь выжать три десятых секунды, и заблокировал колеса. Мы достигли некоторого прогресса на тренировках, и первые сессии выглядели лучше, но это отчасти потому, что более быстрые машины действовали более осторожно, тогда как мы и так ехали на грани возможностей.

Мы знаем, чего нам не хватает, и лучше понять это сейчас, чем позже в сезоне. Завтра мы будем действовать агрессивно в плане стратегии и готовы рисковать при выезде машины безопасности или в любой другой ситуации, но обгоны здесь сложно делать, поэтому нужно быть реалистами. Основное внимание уделяется улучшению машины, обеспечению необходимой стойкости задней части и прижимной силы, чтобы мы могли перенести темп, который у нас был в Майами, на такие трассы как Барселона" – сказал Норрис.