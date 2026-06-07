Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ночной кошмар Ферстаппена и Норриса: как прошла одна из самых драматичных гонок сезона в Монако
Кими Антонелли выиграл хаотичный Гран-при Монако
Getty Images / Global Images Ukraine
Андреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Монако-2026 – шестой этап сезона Формулы-1. Это его пятая подряд победа в чемпионате.
Вторым финишировал Льюис Хэмилтон. Третьим стал Исак Хаджар, однако его результат еще может быть пересмотрен стюардами.
В топ-10 также финишировали Оскар Пиастри, Лиам Лоусон, Арвид Линдблад, Пьер Гасли, Алекс Албон, Эстебан Окон и Серхио Перес.
Scoring points in Monaco! ????— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
After a frantic finish, the Top ???? is in ????#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/rqtKhYfKX7
После гонки ряд результатов остается неопределенным: Гасли получил штраф и опустился в протоколе, Нико Хюлькенберг получил 10 секунд штрафа, а Переса и Хаджара вызовут к стюардам.
Сразу несколько пилотов, в том числе Макс Ферстаппен и Ландо Норрис, не добрались до финиша.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Бывший игрок сборной Франции прошелся по ПСЖ из-за Забарного
- Мбаппе досрочно покинул тренировку сборной Франции за несколько дней до старта ЧМ-2026
- Новый вызов для Трубина. Голкипер заинтересован в переходе в клуб АПЛ
- Хэмилтон прокомментировал триумфальный старт Гран-при Монако
- Какая красавица! Возлюбленная Мудрика покорила поклонников новым образом
- Девушка Кухаревича похвасталась идеальной фигурой во время тренировки