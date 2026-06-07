Ночной кошмар Ферстаппена и Норриса: как прошла одна из самых драматичных гонок сезона в Монако

Андреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Монако-2026 – шестой этап сезона Формулы-1. Это его пятая подряд победа в чемпионате.

Вторым финишировал Льюис Хэмилтон. Третьим стал Исак Хаджар, однако его результат еще может быть пересмотрен стюардами.

В топ-10 также финишировали Оскар Пиастри, Лиам Лоусон, Арвид Линдблад, Пьер Гасли, Алекс Албон, Эстебан Окон и Серхио Перес.

Scoring points in Monaco! ????



After a frantic finish, the Top ???? is in ????#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/rqtKhYfKX7 — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

После гонки ряд результатов остается неопределенным: Гасли получил штраф и опустился в протоколе, Нико Хюлькенберг получил 10 секунд штрафа, а Переса и Хаджара вызовут к стюардам.

Сразу несколько пилотов, в том числе Макс Ферстаппен и Ландо Норрис, не добрались до финиша.