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Ночной кошмар Ферстаппена и Норриса: как прошла одна из самых драматичных гонок сезона в Монако

Автоспорт

Кими Антонелли выиграл хаотичный Гран-при Монако

Ночной кошмар Ферстаппена и Норриса: как прошла одна из самых драматичных гонок сезона в Монако

Getty Images / Global Images Ukraine

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Андреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Монако-2026 – шестой этап сезона Формулы-1. Это его пятая подряд победа в чемпионате.

Вторым финишировал Льюис Хэмилтон. Третьим стал Исак Хаджар, однако его результат еще может быть пересмотрен стюардами.

В топ-10 также финишировали Оскар Пиастри, Лиам Лоусон, Арвид Линдблад, Пьер Гасли, Алекс Албон, Эстебан Окон и Серхио Перес.

После гонки ряд результатов остается неопределенным: Гасли получил штраф и опустился в протоколе, Нико Хюлькенберг получил 10 секунд штрафа, а Переса и Хаджара вызовут к стюардам.

Сразу несколько пилотов, в том числе Макс Ферстаппен и Ландо Норрис, не добрались до финиша.

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формула-1 Кими Антонелли
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Кузнецов
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