Заглох уже на старте: Ферстаппен объяснил, почему сошел с Гран-при Монако

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал свой сход на Гран-при Монако.

"Уже на прогревочном круге всё было не очень хорошо. Предстартовый отрезок выдался ужасным, не было никакой стабильности. А потом двигатель просто затих.

Я получил немного мощности только после первого поворота. Тогда двигатель зазвучал действительно ужасно. Я не мог нажать газ до упора, поэтому мы вернули машину в боксы, и на этом всё", – приводит слова Ферстаппена издание Sky Sports.