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Заглох уже на старте: Ферстаппен объяснил, почему сошел с Гран-при Монако
Макс Ферстаппен объяснил свой неожиданный вылет
Getty Images / Global Images Ukraine
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал свой сход на Гран-при Монако.
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"Уже на прогревочном круге всё было не очень хорошо. Предстартовый отрезок выдался ужасным, не было никакой стабильности. А потом двигатель просто затих.
Я получил немного мощности только после первого поворота. Тогда двигатель зазвучал действительно ужасно. Я не мог нажать газ до упора, поэтому мы вернули машину в боксы, и на этом всё", – приводит слова Ферстаппена издание Sky Sports.
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