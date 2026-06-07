  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Заглох уже на старте: Ферстаппен объяснил, почему сошел с Гран-при Монако
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заглох уже на старте: Ферстаппен объяснил, почему сошел с Гран-при Монако

Автоспорт

Макс Ферстаппен объяснил свой неожиданный вылет

Заглох уже на старте: Ферстаппен объяснил, почему сошел с Гран-при Монако

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал свой сход на Гран-при Монако.

"Уже на прогревочном круге всё было не очень хорошо. Предстартовый отрезок выдался ужасным, не было никакой стабильности. А потом двигатель просто затих.

Я получил немного мощности только после первого поворота. Тогда двигатель зазвучал действительно ужасно. Я не мог нажать газ до упора, поэтому мы вернули машину в боксы, и на этом всё", – приводит слова Ферстаппена издание Sky Sports.

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Хэмилтон – о Гран-при Монако: Занять второе место – это такое замечательное чувство
yellow-arrow
Ночной кошмар Ферстаппена и Норриса: как прошла одна из самых драматичных гонок сезона в Монако
yellow-arrow
Норрис: Мы знаем, чего нам не хватает, и лучше понять это сейчас, чем позже в сезоне
формула-1 Макс Ферстаппен
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Кузнецов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости