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Хэмилтон – о Гран-при Монако: Занять второе место – это такое замечательное чувство
Вполне этого заслужил
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Льюис Хэмилтон, пилот команды "Феррари" прокомментировал свой результат (2 позиция) в гонке Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:
"Начну с того, что поздравлю Кими и команду Mercedes, мою старую семью. Они снова это сделали, они создали отличный автомобиль, и Кими делает невероятную работу, показывая отличные результаты от выходных к выходным. Это отлично, и я очень рад за них.
Что касается нас, я думаю, мы прогрессировали в последние месяцы, но пока не можем угнаться за ними, и, вероятно, нам понадобится много работы, чтобы достичь их уровня.
Но занять второе место – это такое замечательное чувство, особенно в Монако, в самых сложных условиях. Условия были действительно тяжелыми, и сегодня у нас была отличная явка, поэтому я, безусловно, доволен результатом" – сказал Льюис.
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