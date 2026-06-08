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Рассел – после Гран-при Монако: Я верю в себя и знаю, на что способен

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Рассел – после Гран-при Монако: Я верю в себя и знаю, на что способен

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Джордж Рассел, пилот команды "Мерседес" прокомментировал свой результат (12-я позиция) в гонке Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:

"Во-первых, поздравляю Кими. Он проделал отличную работу сегодня и в выходные, и он вполне заслуженно победил. По мне, гонка была очень сложной. Мне удалось подняться на 4-е место, но штраф за превышение скорости на пит-лейне трудно понять. Я поехал в пределах допустимой нагрузки, но ситуация усугубилась тем, что мы не отработали штраф на моей второй остановке; в конце концов, это дорого мне обошлось, и я снова остался без очков.

Трудно это принять, но я не собираюсь сдаваться. За последние две гонки я фактически потерял около 40 баллов. Это невероятно огорчает, но остальной сезон может сложиться совсем иначе. Мы видели это в прошлом году и во многих предыдущих сезонах. Жаль, что все так сложилось, но я намерен реабилитироваться в Барселоне. Я верю в себя и знаю, на что способен" – сказал Джордж.

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