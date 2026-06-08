Директор Мерседес выражает полную поддержку Расселу и хвалит Антонелли

Тото Вольфф, директор команды "Мерседес", прокомментировал результаты своих подопечных в гонке Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:

"Кими сегодня провел очень уверенную гонку от начала до конца. Чистый старт, высокий темп и в первую очередь очень зрелое вождение. Это именно то, что хочется видеть, и он заслуженно победил. Поздравляю его и команду!

Что касается Джорджа, он хорошо поработал, чтобы вернуться в борьбу за подиум, но ему не удалось не получить штраф за превышение скорости на пит-лейне. К сожалению, это испортило ему гонку, а следующий штраф в виде проезда пит-лейном за неправильное исполнение наказания лишил его очков. В эти выходные он не чувствовал себя уверенно за рулем, и это наша вина как команды. Мы побеждаем и проигрываем вместе, и мы сделаем урок и поможем ему восстановиться.

Если говорить о более масштабных перспективах, то на данном этапе мы не обсуждаем чемпионат. Впереди еще много гонок и хотя в целом старт был положительным, мы будем двигаться шаг за шагом и посмотрим, как будут развиваться события в течение сезона" – сказал Тото.