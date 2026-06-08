Хаджар назвал гонку в Монако выдающейся и сложной

Исаак Хаджар, пилот команды "Ред-Булл" прокомментировал свой результат (3 позиция) в гонке Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:

"Это был выдающийся результат и выходные, учитывая, как все началось в первой свободной практике! Гонки были сложные, и мне пришлось выложиться по полной. Мы чисто стартовали и контролировали ход гонки, но в первые 10-15 кругов у меня начались серьезные проблемы с управляемостью. Если и есть трасса, где этого не хочется, то здесь, поэтому было невероятно сложно проехать 60 кругов. Потом возникла неопределенность по поводу того, что произойдет с красным флагом, и нужно было снова сосредоточиться. Даже до конца гонки мне все еще не хватало мощности на рестарте.

Это была самая длинная гонка в моей жизни, но теперь, когда она закончилась, мы поднялись на подиум. Что бы ни случилось со стюардами, это теперь полностью вне моего контроля. Я отпраздновал и поднялся на подиум, и это навсегда останется в моей памяти. Мой момент с ребятами. Большое спасибо команде, я доверяю этим ребятам. Что бы ни случилось, эмоции на подиуме уже прошли, и я горжусь командой" – сказал Исаак.