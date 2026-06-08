Вассер: Мы должны сохранять позитивный настрой, это были сильные выходные для нас

Фред Вассер, директор команды "Феррари", прокомментировал результаты своих подопечных в гонке Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:

"Мы должны сохранять позитивное настроение, потому что это были еще сильные выходные для нас. Льюис завоевал свой второй подиум подряд, и я думаю, что сегодня он достиг максимума, на что способен наш болид. В последних нескольких гонках мы видим, как он набирает уверенность и чувствует себя все комфортнее за рулем и отражает прогресс, которого мы добиваемся как команда.

Для Шарля это, безусловно, очень неприятный результат. На протяжении всего уик-энда у нас были проблемы с тормозами, и что-то явно работало не так, как должно быть. Мы тщательно проанализируем ситуацию, точно разберемся, что произошло, и обязательно устраним проблему на Барселону. Шарль был в сильной позиции, и очень досадно потерять эти очки, особенно в своей домашней гонке.

Нам нужно сосредоточиться на себе, продолжать усердно работать и максимально использовать каждую возможность. Настроение в команде положительное, направление выбрано правильно, и уже через несколько дней мы имеем еще одну возможность двигаться вперед" – сказал Вассер.