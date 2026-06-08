Леклер разочарован провалом в домашнем Гран-при Монако

Шарль Леклер, пилот команды "Феррари", прокомментировал свой результат (не сумел финишировать в связи с проблемами с тормозами) в гонке Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:

"Завершить домашнюю гонку в таком состоянии – это разочарование. В последнем повороте у меня возникла проблема с задними тормозами, и я врезался в стену. Положительный момент этого уик-энда в том, что мы нашли решение и скорректируем настройку тормозов" – сказал Шарль.