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Леклер разочарован провалом в домашнем Гран-при Монако

Автоспорт
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Очень неприятная ситуация

Леклер разочарован провалом в домашнем Гран-при Монако

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Шарль Леклер, пилот команды "Феррари", прокомментировал свой результат (не сумел финишировать в связи с проблемами с тормозами) в гонке Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:

"Завершить домашнюю гонку в таком состоянии – это разочарование. В последнем повороте у меня возникла проблема с задними тормозами, и я врезался в стену. Положительный момент этого уик-энда в том, что мы нашли решение и скорректируем настройку тормозов" – сказал Шарль.

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