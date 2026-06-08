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Льюис Хэмилтон повторил рекорд Сенны на Гран-при Монако
Успел отличиться и в составе Феррари
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Семикратный чемпион мира и пилот "Феррари" британец Льюис Хэмилтон установил очередное достижение на минувшем Гран-при Монако Формулы-1.
Хэмилтон стал вторым пилотом в истории, сумевшим восемь раз подняться на подиум этапа в Монте-Карло, после бразильца Айртона Сенны.
Формула-1. Гран-при Монако (топ-10):
- Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") — 78 кругов.
- Льюис Хэмилтон ("Феррари") +6.271.
- Исак Хаджар ("Ред Булл") +23.394.
- Оскар Пиастри ("Макларен") +24.261.
- Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +26.553.
- Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз") +29.010.
- Пьер Гасли ("Альпин") +30.369.
- Алекс Албон ("Уильямс") +33.413.
- Эстебан Окон ("Хаас") +37.140.
- Серхио Перес ("Кадиллак") +39.153
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