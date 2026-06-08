Льюис Хэмилтон повторил рекорд Сенны на Гран-при Монако

Семикратный чемпион мира и пилот "Феррари" британец Льюис Хэмилтон установил очередное достижение на минувшем Гран-при Монако Формулы-1.

Хэмилтон стал вторым пилотом в истории, сумевшим восемь раз подняться на подиум этапа в Монте-Карло, после бразильца Айртона Сенны.

Формула-1. Гран-при Монако (топ-10):