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Льюис Хэмилтон повторил рекорд Сенны на Гран-при Монако

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Успел отличиться и в составе Феррари

Льюис Хэмилтон повторил рекорд Сенны на Гран-при Монако

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Семикратный чемпион мира и пилот "Феррари" британец Льюис Хэмилтон установил очередное достижение на минувшем Гран-при Монако Формулы-1.

Хэмилтон стал вторым пилотом в истории, сумевшим восемь раз подняться на подиум этапа в Монте-Карло, после бразильца Айртона Сенны.

Формула-1. Гран-при Монако (топ-10):

  1. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") — 78 кругов.
  2. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +6.271.
  3. Исак Хаджар ("Ред Булл") +23.394.
  4. Оскар Пиастри ("Макларен") +24.261.
  5. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +26.553.
  6. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз") +29.010.
  7. Пьер Гасли ("Альпин") +30.369.
  8. Алекс Албон ("Уильямс") +33.413.
  9. Эстебан Окон ("Хаас") +37.140.
  10. Серхио Перес ("Кадиллак") +39.153
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