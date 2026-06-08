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Меня просто воткнуло в стену. Лэнс Стролл рассказал, что стало причиной аварии на Гран-при Монако

Автоспорт

Болид повел себя непредсказуемо

Меня просто воткнуло в стену. Лэнс Стролл рассказал, что стало причиной аварии на Гран-при Монако

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Астон Мартин" канадец Лэнс Стролл прокомментировал аварию в гонке Гран-при Монако Формулы-1.

"Приближался конец гонки, когда у нас возникла проблема с торможением двигателем. Эта проблема была у нас весь сезон, в каких-то поворотах машину тянуло вперёд, в каких-то – назад. На этот раз меня просто воткнуло в стену так, будто педаль газа была нажата половину", — приводит слова Стролла издание Motorsport.

Ранее двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо прокомментировал первый результативный финиш "Астон Мартин" в нынешнем сезоне.

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