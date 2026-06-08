Леклер — о Гран-при Монако: Уикенд, который хочется забыть

Пилот "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал неудачное выступление на домашнем Гран-при Монако. Монегаск квалифицировался четвёртым после удара об стену на решающем круге, а в гонке сошёл с дистанции после аварии.

"Уикенд, который хочется забыть. Но дом есть дом. И поддержка, которую я каждый год получаю здесь, в Монако, действительно особенная и очень много для меня значит.

Огромное всем спасибо", — написал Леклер на своей странице в социальной сети X.

Напомним, Леклер попал в аварию на 65-м круге Гран-при Монако, врезавшись в стену. После гонки пилот заявил, что причиной инцидента стали проблемы с работой тормозной системы.