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Леклер — о Гран-при Монако: Уикенд, который хочется забыть
Пилот недоволен гонкой
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал неудачное выступление на домашнем Гран-при Монако. Монегаск квалифицировался четвёртым после удара об стену на решающем круге, а в гонке сошёл с дистанции после аварии.
"Уикенд, который хочется забыть. Но дом есть дом. И поддержка, которую я каждый год получаю здесь, в Монако, действительно особенная и очень много для меня значит.
Огромное всем спасибо", — написал Леклер на своей странице в социальной сети X.
Напомним, Леклер попал в аварию на 65-м круге Гран-при Монако, врезавшись в стену. После гонки пилот заявил, что причиной инцидента стали проблемы с работой тормозной системы.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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