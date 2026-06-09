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Богатство во всей красе: В бухте Монако зафиксировали огромное количество яхт во время этапа Формулы-1. Видео
Там есть большие деньги
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В минувшие выходные в Монако прошел очередной этап Формулы-1. Соревнования посетили многие селебрити. Об этом свидетельствует количество яхт и кораблей, которые расположились в местной бухте в эти дни.
Видео: 5 канал
У мережі звернули увагу на кількість лакшері-яхт, які зібралися у бухті Монако під час гран-прі "Формули-1". pic.twitter.com/3GKJwaVf16— 5 канал ???????? (@5channel) June 9, 2026
Напомним, что в гонке Гран-при Монако победил представитель "Мерседес" Кими Антонелли, вторая позиция у гонщика "Феррари" Льюиса Хэмилтона, а ТОП-3 замкнул пилот "Ред-Булл" Исаак Хаджар.
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