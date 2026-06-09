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Богатство во всей красе: В бухте Монако зафиксировали огромное количество яхт во время этапа Формулы-1. Видео

Автоспорт
Обновлено

Там есть большие деньги

Богатство во всей красе: В бухте Монако зафиксировали огромное количество яхт во время этапа Формулы-1. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В минувшие выходные в Монако прошел очередной этап Формулы-1. Соревнования посетили многие селебрити. Об этом свидетельствует количество яхт и кораблей, которые расположились в местной бухте в эти дни.

Видео: 5 канал

Напомним, что в гонке Гран-при Монако победил представитель "Мерседес" Кими Антонелли, вторая позиция у гонщика "Феррари" Льюиса Хэмилтона, а ТОП-3 замкнул пилот "Ред-Булл" Исаак Хаджар.

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