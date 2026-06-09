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Вольфф – о Расселе: Мы знаем, что он один из лучших

Автоспорт
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Вольфф – о Расселе: Мы знаем, что он один из лучших

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Тото Вольфф, директор команды "Мерседес", выразил поддержку гонщику Джорджу Расселу после неудачного этапа Формулы-1 Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:

"Гонка в Монреале была [для Рассела] решающей. Мы его подвели. Сегодня, вероятно, мы могли бы подняться на подиум, если бы не ошибка со штрафом. И я разговаривал с ним вчера и сегодня – это длинный чемпионат. Удача иногда улыбается тебе, а иногда нет.

Дело не в неумении водить. Дело в том, чтобы иметь машину, в которой ты чувствуешь себя уверенно и в которой можешь быстро ездить, и это факт. Формула-1 – это физика, а не мистика. Ты не разучишься водить и не станешь чудо-гонщиком. Я совсем не волнуюсь за его выступления, потому что мы знаем, что он один из лучших" – сказал Тото.

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