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Вольфф – о Расселе: Мы знаем, что он один из лучших
Очень важные слова
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Тото Вольфф, директор команды "Мерседес", выразил поддержку гонщику Джорджу Расселу после неудачного этапа Формулы-1 Гран-при Монако. Его слова цитирует F1:
"Гонка в Монреале была [для Рассела] решающей. Мы его подвели. Сегодня, вероятно, мы могли бы подняться на подиум, если бы не ошибка со штрафом. И я разговаривал с ним вчера и сегодня – это длинный чемпионат. Удача иногда улыбается тебе, а иногда нет.
Дело не в неумении водить. Дело в том, чтобы иметь машину, в которой ты чувствуешь себя уверенно и в которой можешь быстро ездить, и это факт. Формула-1 – это физика, а не мистика. Ты не разучишься водить и не станешь чудо-гонщиком. Я совсем не волнуюсь за его выступления, потому что мы знаем, что он один из лучших" – сказал Тото.
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