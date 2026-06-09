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Акции поставщика тормозов для Феррари снизились после критики со стороны Леклера

Автоспорт

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Акции поставщика тормозов для Феррари снизились после критики со стороны Леклера

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Акции итальянской компании Brembo снизились примерно на 2% после Гран-при Монако, по итогам которого пилот "Феррари" Шарль Леклер публично раскритиковал работу тормозной системы на своей машине.

Если на закрытии торгов в пятницу, 5 мая, акции Brembo стоили € 11,22, то на открытии следующей торговой сессии в понедельник, 8 мая, их цена составляла € 11,00. Отметим, к концу понедельника стоимость вернулась к примерному значению пятницы в € 11,20.

Ранее Леклер заявил, что уже две гонки подряд испытывает проблемы с тормозами. Позже поставщик тормозных систем выпустил официальное заявление, в котором выразил удивление и сообщил, что пока не располагает достаточными данными для оценки причин возникших проблем.

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