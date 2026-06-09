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Три пилота Формулы-1 пропустят первую тренировку Гран-при Барселоны
Вместо них будут участвовать резервные пилоты
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сразу три основных пилота Формулы-1 пропустят первую тренировку Гран-при Барселоны-Каталуньи, пишут пресс-службы команд. Речь идёт о лидере чемпионата Андреа Кими Антонелли, действующем чемпионе из "Макларена" Ландо Норрисе и пилоте "Уильямса" Алексе Албоне.
За рулём болида "Мерседеса" во время первой практики появится резервный пилот команды Фредерик Вести. Место Норриса в составе "Макларена" займёт Леонардо Форнароли, а за "Уильямс" вместо Албона выступит Люк Браунинг. Он же заменит и Карлоса Сайнса в первой практике Гран-при Австрии.
"Фред играет важную роль в нашей работе по развитию W17 и помогает нам лучше понимать, как раскрыть потенциал машины. Эта сессия станет для него хорошей возможностью связать работу на симуляторе с реальным болидом, а для нас — получить ещё один полезный набор данных, продолжая работу над дальнейшим прогрессом", — приводит слова руководителя "Мерседеса" Тото Вольфа пресс-службы.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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