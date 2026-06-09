Определились с датой. Стало известно, когда ФИА проведёт заседание о пересмотре штрафов Гран-при Монако

Международная автомобильная федерация (ФИА) проведёт первое заседание по запросу команды "Альпин" о пересмотре решения по штрафам, полученным на Гран-при Монако. Об этом пишет журналист Крис Медланд на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, слушание состоится в четверг, 12 июня в рамках медиадня Гран-при Барселоны.

На первом этапе ФИА рассмотрит вопрос о наличии нового существенного и значимого элемента, который не был доступен стюардам во время первоначального разбирательства. Если такой элемент будет признан достаточным основанием для дальнейшего рассмотрения дела, состоится второе заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о пересмотре первоначального решения.

Напомним, после Гран-при Монако команда "Альпин" подала запрос на пересмотр штрафов за превышение скорости на пит-лейне. В результате этих наказаний Пьер Гасли лишился подиума и опустился в итоговом протоколе на седьмое место.