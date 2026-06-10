Норрис рассказал, верит ли в победу по итогам сезона-2026

Ландо Норрис, пилот команды "Макларен" и победитель сезона-2025 рассказал, верит ли в триумф по итогам текущего соревновательного года.

"Я должен верить. Макс в прошлом году отыграл примерно столько же очков, потому я никогда не хочу исключать такую ​​возможность, особенно на ранней стадии сезона. Но когда в квалификации в Монако ты уступаешь шесть десятых секунд, сложно найти слишком много положительных моментов.

Однако достаточно вспомнить Майами несколько недель назад. Там мы боролись за победу. Более того, должно быть, должны были выиграть эту гонку. Поэтому тот факт, что мы можем перейти от почти выигранной гонки в борьбе с Mercedes к такому большому отставанию, выглядит довольно безумно.

Это показывает, что машина работает очень хорошо при определенных условиях и совсем не работает в других. Команда должна разобраться в этом. Нам нужно понять, как сделать машину более универсальной в процессе ее развития, как это, похоже, удалось Mercedes.

Сейчас нам остается только продолжать работать. Это все, что мы можем сделать. Поэтому да, я все еще верю" – сказал Ландо.