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Директор Ред-Булл объяснил причину провального старта Ферстаппена в гонке Гран-при Монако
Полный коллапс
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Лоран Мекис, директор команды "Ред-Булл", прокомментировал провальный старт Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Монако.
"Это проблема двигателя. Все началось на прогревочном круге, ничего не смогли с этим поделать. Так вышло. Возможно, вы знаете, что это была первая силовая установка Макса, которую планировалось заменить после Монако.
Очевидно, мы этого не желали. Все, что можем сделать, извиниться перед Максом, потому что он сделал с командой выдающуюся работу" – сказал Лоран.
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