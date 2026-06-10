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Бывший пилот F1: Леклер имеет менталитет герой или ноль

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Бывший пилот F1: Леклер имеет менталитет герой или ноль

https://www.gettyimages.com/Ukraine

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Джолион Палмер, бывший пилот Формулы-1, прокомментировал выступление Шарля Леклера в гонке Гран-при Монако.

"Просто таков его стиль пилотирования. И мне кажется, что он феноменально талантливый гонщик, но пилотирует так, будто хочет победить, или готов разбить машину. Поэтому во многом он сам создает подобные ситуации. Имеет менталитет "герой или ноль".

В квалификации он реально боролся за поул-позицию. Если бы ему удалось собрать последний сектор, он был бы на одном уровне с Кими. Но для этого ему приходится так сильно атаковать. По сути, он идет на такие риски, на которые Льюис не идет.

Это делает его немного более быстрым, но одновременно значительно повышает вероятность аварии. Думаю, именно это мы и увидели в этот уик-энд. Это его домашняя гонка. У него огромный талант и богатая история успехов на этой трассе. Он невероятно быстрый. Но он просто не готов бороться за что-нибудь, кроме победы.

У меня создалось впечатление, что Льюис иногда принимал тот темп, на который была способна машина. А Шарль продолжал требовать от нее больше, чем она могла дать" – сказал Палмер.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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