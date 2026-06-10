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Льюис Хэмилтон признался, что вынужден вновь напоминать людям, кто он такой
Это не Мерседес
https://www.gettyimages.com/Ukraine
41-летний пилот итальянской команды "Феррари" британец Льюис Хэмилтон рассказал о своих чувствах в связи с успешным началом сезона-2026.
"Сейчас я переживаю период, когда мне приходится напоминать людям о том, кто я есть. Мои фанаты в прошлом году просили меня об этом, а теперь я стараюсь появляться на сцене каждые выходные и стараться это делать. здорово, что в команде ко мне снова стали относиться с любовью. Они верят в меня и в принятое ими решение подписать меня. Так что я очень счастлив", — приводит слова Хэмилтона портал Sky Sports.
В данный момент британский пилот занимает второе место в личном зачёте Ф-1, имея на своём счету 90 очков.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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