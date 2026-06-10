  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Льюис Хэмилтон признался, что вынужден вновь напоминать людям, кто он такой
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Льюис Хэмилтон признался, что вынужден вновь напоминать людям, кто он такой

Автоспорт

Это не Мерседес

Льюис Хэмилтон признался, что вынужден вновь напоминать людям, кто он такой

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

41-летний пилот итальянской команды "Феррари" британец Льюис Хэмилтон рассказал о своих чувствах в связи с успешным началом сезона-2026.

"Сейчас я переживаю период, когда мне приходится напоминать людям о том, кто я есть. Мои фанаты в прошлом году просили меня об этом, а теперь я стараюсь появляться на сцене каждые выходные и стараться это делать. здорово, что в команде ко мне снова стали относиться с любовью. Они верят в меня и в принятое ими решение подписать меня. Так что я очень счастлив", — приводит слова Хэмилтона портал Sky Sports.

В данный момент британский пилот занимает второе место в личном зачёте Ф-1, имея на своём счету 90 очков.

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Бывший пилот F1: Леклер имеет менталитет герой или ноль
yellow-arrow
Директор Ред-Булл объяснил причину провального старта Ферстаппена в гонке Гран-при Монако
yellow-arrow
Норрис рассказал, верит ли в победу по итогам сезона-2026
Льюис Хэмилтон Ferrari
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости