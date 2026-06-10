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Албон представил специальный шлем к рекордному старту за Уильямс
В команде никкто не провел столько гонок
Пилот "Уильямса" Алекс Албон представил специальный шлем, приуроченный к юбилейному старту в Барселоне. Британец выступит в современной реплике культового шлема Найджела Мэнселла образца чемпионского 1992 года.
"В этот уикенд войду в историю, проведя свой 96-й старт за "Уильямс". Это рекорд команды, по этому показателю обойду легендарного Найджела Мэнселла. Это невероятное ощущение — видеть своё имя рядом с именами настоящих великих гонщиков этого спорта и этой культовой команды.
Спасибо, Найджел, за тёплые слова и за то, что позволил мне выступить в этот уикенд с твоим шлемом. Это жест, который я никогда не забуду. Горжусь своим путём вместе с "Уильямсом", — написал Албон в социальных сетях.
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This weekend I make history with 96 race starts for Williams, the most in the team’s history, overtaking the legend that is Nigel Mansell. It’s a surreal feeling to have my name alongside some of the true greats of this sport and this iconic team.— Alex Albon (@alex_albon) June 10, 2026
Thank you, Nigel, for your… pic.twitter.com/avFzVRnw8S
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