Албон представил специальный шлем к рекордному старту за Уильямс

Пилот "Уильямса" Алекс Албон представил специальный шлем, приуроченный к юбилейному старту в Барселоне. Британец выступит в современной реплике культового шлема Найджела Мэнселла образца чемпионского 1992 года.

"В этот уикенд войду в историю, проведя свой 96-й старт за "Уильямс". Это рекорд команды, по этому показателю обойду легендарного Найджела Мэнселла. Это невероятное ощущение — видеть своё имя рядом с именами настоящих великих гонщиков этого спорта и этой культовой команды.

Спасибо, Найджел, за тёплые слова и за то, что позволил мне выступить в этот уикенд с твоим шлемом. Это жест, который я никогда не забуду. Горжусь своим путём вместе с "Уильямсом", — написал Албон в социальных сетях.