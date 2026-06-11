Ферстаппен замечен на встрече с руководством концерна Ред Булл

Четырёхкратный чемпион мира и пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен был замечен в Зальцбурге на встрече с руководством концерна по производству энергетических напитков.

По имеющейся информации, нидерландский гонщик встретился с Марком Матешицем, сыном основателя компании Дитриха Матешица, управляющим директором по корпоративным проектам и инвестициям Оливером Минцлаффом, совладельцем "Ред Булл" Чалермом Ювидьей, а также своим менеджером Раймондом Вермюленом.

Подробности встречи не раскрываются. Ферстаппен выступает за "Ред Булл" с 2016 года. За это время нидерландец выиграл четыре чемпионских титула и стал одним из самых успешных пилотов в истории команды.