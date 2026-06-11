Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ферстаппен замечен на встрече с руководством концерна Ред Булл
Подробности не розглашаются
Getty Images / Global Images Ukraine
Четырёхкратный чемпион мира и пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен был замечен в Зальцбурге на встрече с руководством концерна по производству энергетических напитков.
По имеющейся информации, нидерландский гонщик встретился с Марком Матешицем, сыном основателя компании Дитриха Матешица, управляющим директором по корпоративным проектам и инвестициям Оливером Минцлаффом, совладельцем "Ред Булл" Чалермом Ювидьей, а также своим менеджером Раймондом Вермюленом.
Подробности встречи не раскрываются. Ферстаппен выступает за "Ред Булл" с 2016 года. За это время нидерландец выиграл четыре чемпионских титула и стал одним из самых успешных пилотов в истории команды.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- ТМ. Вторая подряд скромная победа Португалии при громадном игровом преимуществе
- Жена защитника сборной Украины показала, как отпраздновала своё 27-летие
- Караваев общался с Суркисом-старшим после одного из матчей УПЛ — игрок рассказал подробности
- Хэмилтон – о Гран-при Монако: Занять второе место – это такое замечательное чувство
- В ожидании первенца: девушка футболиста Шахтёра поделилась личными моментами с возлюбленным
- Жена защитника сборной Украины впечатлила горячими кадрами, вдохновившись образом из культового фильма