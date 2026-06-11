Льюис Хэмилтон пропустит первую практику в Барселоне

Пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон пропустит первую свободную практику Гран-при Барселоны-Каталуньи. Его место за рулём займёт шведский гонщик Дино Беганович, который является частью Ferrari Driver Academy.

"Надеть красный гоночный комбинезон, снова сесть за руль и тесно работать с инженерами и механиками — это что-то уникальное, так что очень жду Барселону. У меня отличные воспоминания о прошлогодней первой свободной практике, хочу опираться на этот опыт. Моя цель — выполнить работу, которую требует от меня команда, предоставить полезную обратную связь и максимально адаптироваться к машине", — приводит слова Бегановича пресс-служба "Феррари".

Каждый основной пилот Формулы-1 обязан дважды за сезон уступить свой кокпит новичку. Беганович уже проводил две практики FP1 в прошлом году — в Бахрейне и Австрии.