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Льюис Хэмилтон пропустит первую практику в Барселоне
Его заменит пилот из Формулы-2
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон пропустит первую свободную практику Гран-при Барселоны-Каталуньи. Его место за рулём займёт шведский гонщик Дино Беганович, который является частью Ferrari Driver Academy.
"Надеть красный гоночный комбинезон, снова сесть за руль и тесно работать с инженерами и механиками — это что-то уникальное, так что очень жду Барселону. У меня отличные воспоминания о прошлогодней первой свободной практике, хочу опираться на этот опыт. Моя цель — выполнить работу, которую требует от меня команда, предоставить полезную обратную связь и максимально адаптироваться к машине", — приводит слова Бегановича пресс-служба "Феррари".
Каждый основной пилот Формулы-1 обязан дважды за сезон уступить свой кокпит новичку. Беганович уже проводил две практики FP1 в прошлом году — в Бахрейне и Австрии.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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