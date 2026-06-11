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Президент ФИА: Несём ответственность за защиту Ф-1

Автоспорт

Изменения в регламенте должны пойти на пользу

Президент ФИА: Несём ответственность за защиту Ф-1

фото - F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем прокомментировал принятие пакета изменений технического, спортивного и финансового регламентов Формулы-1 на 2027-й и 2028-й.

"Формула-1 всегда развивалась, чтобы отвечать на новые вызовы и использовать новые возможности. Эти предлагаемые изменения отражают совместную работу, происходящую в спорте, чтобы гарантировать, что регламент продолжает поддерживать захватывающие гонки, технологические инновации и долгосрочную устойчивость.

ФИА несёт ответственность за защиту будущего чемпионата, и эти улучшения являются частью этих обязательств. Именно благодаря совместной работе мы формируем будущее нашего спорта и дарим удовольствие болельщикам по всему миру, и я хотел бы поблагодарить сотрудников ФИА, команды, руководство Формулы-1 и производителей силовых установок за этот конструктивный подход", — приводит слова бен Сулайема RacingNews365.

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