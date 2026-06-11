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Вольфф хвастается лучшим составом Мерседес в истории
Они действительно ТОП
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Тото Вольфф, директор команды "Мерседес" похвастался отличным гоночным составом своего коллектива в сезоне-2026.
"Не могу представить лучшего состава гонщиков, чем тот, что у нас сейчас. Давайте просто наслаждаться беззаботными выступлениями одного из величайших талантов, которых я когда-либо видел.
После Льюиса у нас в Mercedes теперь новая мировая рок-звезда. Он увлекает массы. От мала до велика. Не имеет значения, какого пола те, кто за него болеет. Мы больше не можем вместе поужинать в ресторане. Мгновенно выстраиваются очереди охотников за автографами. И тогда уже ни покоя, ни тишины" – сказал Тото.
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