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Вольфф хвастается лучшим составом Мерседес в истории

Автоспорт
Обновлено

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Вольфф хвастается лучшим составом Мерседес в истории

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Тото Вольфф, директор команды "Мерседес" похвастался отличным гоночным составом своего коллектива в сезоне-2026.

"Не могу представить лучшего состава гонщиков, чем тот, что у нас сейчас. Давайте просто наслаждаться беззаботными выступлениями одного из величайших талантов, которых я когда-либо видел.

После Льюиса у нас в Mercedes теперь новая мировая рок-звезда. Он увлекает массы. От мала до велика. Не имеет значения, какого пола те, кто за него болеет. Мы больше не можем вместе поужинать в ресторане. Мгновенно выстраиваются очереди охотников за автографами. И тогда уже ни покоя, ни тишины" – сказал Тото.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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