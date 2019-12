Лейкерс и Милуоки продлевают свое доминирование, травма Дончича и другие события недели в НБА

Гонка за плей-офф: Сакраменто врывается в топ-8, Детройт приближается к Орландо

Команда недели

Милуоки в последний раз проигрывал 39 дней назад, а действующая победная серия Бакс после очередного успешного отрезка теперь составляет 18 матчей. Нельзя сказать, что у франшизы из Висконсина на прошлой неделе было сложное расписание, но как же непринужденно Яннис и компания добыли дежурные четыре победы, разбив Орландо, Нью-Орлеан, Мемфис и Кливленд с суммарным перевесом в 54 очка, причем Адетокумбо пропускал матч с Пеликанс, а Эрик Бледсоу в поединке с Гриззлис травмировался и выбыл ориентировочно до конца декабря.

The Bucks have won 18 straight games, 2 shy of matching their longest win streak in franchise history (won 20 straight in 1970-71).



Milwaukee’s 18-game win streak is now the longest across the NBA since the Warriors began the 2015-16 season 24-0. pic.twitter.com/NX3czD7CMH — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 15 декабря 2019 г.

У Милуоки сформировался свой победный почерк. Команда Майка Буденхольцера выиграла первую четверть в 14 из 16 последних матчах, привозя соперникам за стартовые 12 минут на 25,5 очка больше за 100 владений. Даже без Адетокумбо Бакс не изменили своей традиции, разгромив Нью-Орлеан в первой четверти со счетом 35:20.

Пока звезды Лейкерс ЛеБрон Джеймс и Энтони Дэвис в среднем за игру проводят на площадке почти по 35 минут, у Милуоки ни один из трех главных скореров (Адетокумбо, Миддлтон, Бледсоу) не играет больше 31 минуты.

Игроки недели

На Востоке первую в карьере победу в еженедельной номинации отпраздновал Бам Адебайо. Центровой Майами в матче с Атлантой (135:121) оформил первый в карьере трипл-дабл и обновил личный рекорд результативности (30+11 подборов+11 передач), а спустя четыре дня еще одним трипл-даблом (18+11 подборов+10 передач) помог Хит увезти победу из логова Далласа (18+11 подборов+10 передач).

EASTERN CONFERENCE POTW:



Bam Adebayo:



20.0 PPG

11.3 REB

8.7 AST

1.3 STL

1.0 BLK



FG% 61.0% (8.3-13.7)



•1 Double Double.

•2 Triple doubles.

•First career game with 30+ PTs.

•10+ REB & 5+ AST in all 3 games played.

•Lead the Heat to a 2-1 record. pic.twitter.com/tThgX4punH — NBA Stats (@DailyNBAStats) 16 декабря 2019 г.

На Западе лига впервые в сезоне отметила ЛеБрона Джеймса. Лидер Лейкерс в трех победных матчах против Орландо, Майами и Атланты в среднем за игру набирал по 28,3 очка, 11,0 подбора и 9,7 передачи. В активе ЛеБрона один трипл-дабл и два дабл-дабла.

Матч недели

В ночь со вторника на среду потрясающий по накалу «клатч» выдали Хьюстон и Сакраменто (118:119) Достаточно отметить, что за последние 25 секунд игроки совершили четыре результативных атаки, а развязка поединка ничем не уступила самым изощренным голливудским сценариям. В победном броске Неманьи Бьелицы под аккомпанемент финальной сирены и есть вся суть НБА.

В этой ситуации даже как-то жалко Рассела Уэстбрука – за последние 67 секунд игры он создал для Хьюстона 8 очков, но все равно проиграл. Видимо, это судьба.

«Засуха» недели

Впервые с декабря 2016 года в матче регулярного чемпионата НБА было набрано менее 157 очков. Постарались Чикаго и Шарлотт (73:83), которые не только перенесли зрителей в суровую украинскую Суперлигу, но и параллельно построили из своих «кирпичей» несколько уютных домиков.

Буллз и Хорнетс суммарно выбросили 13 из 65 трехочковых (20%) и реализовали унизительные для НБА 42% со средней и ближней дистанции.

Самое удивительное, что на следующий день после 73 очков с Шарлотт Чикаго сенсационно одолел Клипперс. К слову, Хорнетс так и не нашли свой бросок, набрав в следующем матче против Индианы лишь 85 баллов.

Рекорд недели

Джеймс Харден первым в истории НБА в двух матчах подряд набрал как минимум 50 очков и реализовал не меньше 10 трехочковых.

James Harden joins Stephen Curry (2/25/16-2/27/16) as the only players in @NBAHistory to have back-to-back games with 10+ 3PM.



James Harden is the first player in NBA History to record back-to-back 50+ PTS games with 10+ 3PM. pic.twitter.com/zYbglVdvPL — NBA.com/Stats (@nbastats) 14 декабря 2019 г.

От рук самого результативного игрока сезона пострадали Кливленд (55 очков, 10 из 18 трехочковых) и Орландо (54 очка, 10 из 15 трехочковых). Оба матча Хьюстон выиграл.

Потеря недели

Лука Дончич первые полтора месяца регулярного чемпионата провел на уровне MVP. Полет словенского вундеркинда был прерван на первых секундах домашнего матча с Майами, когда Дончич в проходе подвернул голеностоп. Все выглядело очень серьезно, но фанатов Далласа быстро успокоили – у Дончича небольшое растяжение связок правого голеностопного сустава, а его возвращение на площадку ожидается после 25 декабря.

damn dončić's injured!!!! how they gonna win bucks tmrw!!! KP, its on u plz bring mavs another win!! ???? pic.twitter.com/EGoRx1oF4h — Rena (@imrenalin) 16 декабря 2019 г.

Без Дончича Даллас сыграет с Милуоки, Бостоном, Филадельфией и Торонто. Четыре поражения никого не удивят, но даже при таком раскладе Маверикс продолжат комфортно располагаться в зоне плей-офф.

Как дела у украинцев?

Алексей Лень на прошлой неделе вошел в четверку самых результативных игроков Атланты, набрав в четырех проигранных матчах против Майами, Чикаго, Индианы и Лейкерс по 11,5 очка, 7,0 подбора и 2,3 передачи. Украинец вторую неделю подряд забивает свыше 60% попыток с игры, а в последних матчах Лень снова начал бросать из-за дуги, реализовав 3 из 6 трехочковых.

Любопытная деталь – в четырех последних матчах Лень отдал 9 результативных передач. Больше только у основного плеймейкера Трэя Янга (37) и защитника Кевина Хертера (17).

Прямо сейчас Алексея можно смело назвать лидером второй пятерки Атланты. Если он не сбавит обороты, то еще до наступления 2020 года отвоюет у Дэмиана Джонса место в основе.

Если Алексей Лень понемногу приближается к своей лучшей игре, то у Святослава Михайлюка в Детройте наметилась черная полоса. На прошлой неделе Пистонс взяли две победы в трех матчах выездного турне по Западу, но украинец был хорош только против Нью-Орлеана (8 очков и 2 перехвата за 20 минут, 2 из 3 трехочковых), а в поединках с Далласом и Хьюстоном суммарно отыграл чуть больше 17 минут и дважды ушел с площадки без набранных очков.

На прошлой неделе Михайлюк стал только 10-м в команде по среднему количеству игрового времени, по количеству выброшенных бросков с игры и по средней результативности. Святослав вновь начал терять доверие Дуэйна Кэйси и его тренерского штаба.