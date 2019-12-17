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НБА. Даллас прервал 18-матчевую победную серию Милуоки, Хьюстон взял реванш у Сан-Антонио
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из семи матчей.
Детройт – Вашингтон 119:133 (31:43, 30:24, 30:29, 28:37)
Детройт: Моррис (22), Роуз (22 + 8 передач), Браун (20).
Вашингтон: Бил (35 + 10 передач), Томас (23 + 6 передач), Бертанс (17).
Торонто – Кливленд 133:113 (37:29, 29:25, 38:30, 29:29)
Торонто: Сиакам (33), Пауэлл (26), Лаури (20 + 11 передач).
Кливленд: Секстон (25), Гарлэнд (20), Томпсон (18 + 8 подборов).
Оклахома – Чикаго 109:106 (16:37, 33:31, 33:22, 27:16)
Оклахома: Пол (30 + 10 подборов + 8 передач), Галлинари (22), Шредер (18).
Чикаго: ЛаВин (39), Маркканен (13), Картер (12 + 9 подборов).
Милуоки – Даллас 116:120 (22:36, 34:23, 20:27, 40:34)
Милуоки: Адетокумбо (48 + 14 подборов), Корвер (17), Ильясова (11).
Даллас: Порзингис (26 + 12 подборов), Карри (26), Финни-Смит (15 + 8 подборов).
Мемфис – Майами 118:111 (36:32, 37:26, 22:28, 23:25)
Мемфис: Валанчюнас (21 + 10 подборов), Морэнт (20 + 10 передач), Мелтон (16 + 7 подборов).
Майами: Хирро (22), Батлер (25 + 8 передач), Нанн (18).
Хьюстон – Сан-Антонио 109:107 (21:35, 32:37, 30:17, 26:18)
Хьюстон: Уэстбрук (31 + 10 подборов), Харден (28 + 8 подборов + 7 передач), Маклемор (17).
Сан-Антонио: Олдридж (19 + 13 подборов), Форбс (18), Мюррей (16).
Финикс – Портленд 110:111 (33:25, 34:34, 21:31, 22:21)
Финикс: Убре (24), Шарич (17 + 7 подборов), Камински (17).
Портленд: Макколлум (30 + 7 подборов + 6 передач), Лиллард (27), Энтони (23 + 8 подборов).