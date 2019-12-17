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Харден ударил опекуна локтем в челюсть

Баскетбол
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Некрасивый поступок от звезды Хьюстона.

Харден ударил опекуна локтем в челюсть
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Инцидент при участии Джеймса Хардена и Лонни Уокера произошел в середине второй четверти домашнего матча Хьюстона против Сан-Антонио (109:107).

Судьи зафиксировали у Хардена фол в нападении, а Уокеру пришлось покинуть площадку, чтобы остановить кровь.

Харден в матче с Сан-Антонио за 36 минут набрал 28 очков, реализовав 10 из 29 бросков за игру.

В сезоне 2019-2020 лидер Хьюстона приносит своей команде по 38,9 очка, 6,0 подбора и 7,4 передачи.

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В статье: НБА Джеймс Харден Хьюстон Рокетс
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