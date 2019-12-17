Харден ударил опекуна локтем в челюсть

Инцидент при участии Джеймса Хардена и Лонни Уокера произошел в середине второй четверти домашнего матча Хьюстона против Сан-Антонио (109:107).

Судьи зафиксировали у Хардена фол в нападении, а Уокеру пришлось покинуть площадку, чтобы остановить кровь.

James Harden with a high elbow for Lonnie Walker. pic.twitter.com/1GGekD5g0p — Dime (@DimeUPROXX) 17 декабря 2019 г.

Харден в матче с Сан-Антонио за 36 минут набрал 28 очков, реализовав 10 из 29 бросков за игру.

В сезоне 2019-2020 лидер Хьюстона приносит своей команде по 38,9 очка, 6,0 подбора и 7,4 передачи.